Псковским властям предложили построить установку по переработке мусора в бензин и дизельное топливо

17:11, 17 августа 2017, ПАИ

Компания «Евробласт» сегодня, 17 августа, представила на заседании рабочей группы при администрации региона по вопросам обращения твердых коммунальных отходов на территории Пскова проект по строительству завода высокотемпературной переработки отходов в Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, представитель ООО «Евробласт» Александр Малеванный заявил, что продвигаемая компанией технология позволяет перерабатывать «любые отходы - твердые, бытовые, опасные - за счет высокотемпературной плавящей газификации».

По его словам, «температура сжигания внутри реактора - 2700 градусов. Такой технологии в мире больше нет». Александр Малеванный утверждает, что «с ее помощью можно получать строительные материалы, металл для переработки, использовать выработанное тепло». «Также можно получать газ, дизельное топливо, бензин», - добавил он. Представитель «Евробласта» добавил, что по итогам работы установки остается «3% неопасной золы, которую можно использовать как удобрение».

Александр Малеванный сообщил, что установка была изобретена в Германии, однако оказалась не востребована в Европе, так как «там мусор расписан на пять лет вперед». «Сейчас такая установка строится в Китае, к концу августа ее запустят, всего их будет двадцать. Также мы прорабатываем сейчас Индию», – сообщил он.

Представитель компании «Евробласт» признал, что действующей установки сейчас нет, так как в Германии ее после испытаний «разобрали», а в России «госэкспертиза технологии пока не проводилась».

«Мы ищем регион, который заинтересуется и установит у себя модуль. Стоит это не дешево, но установка себя окупит. Срок окупаемости - до 4 лет», - заявил он.

«То есть вы будете зарабатывать и даже денег за мусор не попросите?» - уточнил вице-губернатор Александр Кузнецов. «Мы только технологию продаем, заниматься реализацией будет ваш оператор», – пояснил Александр Малеванный.