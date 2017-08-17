Гражданам пока следует обращаться по старому адресу прокуратуры Псковской области

17:24, 17 августа 2017, ПАИ

Гражданам пока следует обращаться по старому адресу прокуратуры Псковской области, поскольку переезд в новое здание ещё не завершён. Об этом сообщил прокурор региона Сергей Белов в эфире проекта ПАИ-live 17 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что новое здание прокуратуры области в Пскове на Плехановском Посаде, 6 было торжественно 8 августа. Прежний адрес надзорного ведомства: улица Некрасова, дом 54.

«Сейчас находимся в стадии переезда, который, как известно, равен двум пожарам. Нужно перевезти много документов», - отметил Сергей Белов.

Он добавил, что связь также с прокуратурой пока по прежним телефонным номерам. «Мы не можем сразу перенести их в новое здание. Часть людей пока работает в старом здании», - пояснил прокурор.