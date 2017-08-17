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Общество

15 тонн кошачьего корма из Лихтенштейна не пропустили на границе в Псковскую область

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (МАПП Бурачки, Псковская область) сотрудники Управления Федеральной службы Россельхознадзора приостановили движение автотранспортного средства, государственный регистрационный номер КЕ 1137/Т 5896, перемещавшего в Санкт-Петербург 15 тонн корма для кошек, производства Лихтенштейна, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

Товар сопровождался оригиналом ветеринарного сертификата на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза кормовые добавки для кошек и собак, а также готовые корма для кошек и собак, прошедшие термическую обработку № Exz LI 17 281 от 10.08.2017; CMR без номера от 10.08.2017.

Причиной запрета явились многочисленные несоответствия сведений о дате выработки товара, сведениям о дате производства товара, сведениям о дате производства товара, заявленным на транспортной упаковке (картонных коробках), сведений о дате производства товара, заявленной на потребительской упаковке, сведениям о дате производства товара, заявленным на транспортной упаковке, ветеринарного сертификата № Exz LI 17 281 от 10 августа 2017 года образцу ветеринарного сертификата на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза кормовые добавки для кошек и собак, а также готовые корма для кошек и собак, прошедшие термическую обработку, сведений об адресе грузополучателя, заявленных в ветеринарном сертификате № Exz LI 17 281, сведениям об адресе грузополучателя.

Управлением принято решение о возврате товара, оформлен акт о возврате груза.

 

 

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