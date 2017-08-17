Член Псковского облизбиркома от «Яблоко»: КОИБы позволяют быстро подводить итоги голосования

18:00, 17 августа 2017, ПАИ

По мнению члена избирательной комиссии Псковской области от псковского регионального отделения партии «Яблоко» Елены Маятниковой, о комплексах обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) часто говорится как о техническом средстве, результаты работы которого можно изменить при наличии технической возможности, в силу чего эти результаты недостоверны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Такие предположения она объяснила тем, что использование КОИБов продвигается «сверху». К тому же, по своему функционалу они хорошо вписываются в систему власти.

«На заседании Избирательной комиссии Псковской области 14 августа я голосовала за применение КОИБов - они позволяют быстро подводить итоги голосования, облегчают работу членов участковых комиссий», - подчеркнула Елена Маятникова. Член Избиркома считает, применять эти технические средства желательно с контрольным подсчетом голосов.

Елена Маятникова напомнила, что в мае этого года Избирательная комиссия области одобрила законопроект Псковской области о пересчете голосов избирателей на 7 процентах избирательных участков каждой территориальной избирательной комиссии, использующей КОИБы. Проверяемые участки определялись бы жеребьевкой. Этот проект позволял провести пересчет голосов даже при отсутствии жалоб на технические нарушения. Однако при поддержке законопроекта депутатами от оппозиционных партий, большинство в Псковском областном Собрании депутатов его отклонило.

По словам члена областного избиркома, такие решения не повышают доверие к избирательной системе. «В этой ситуации главной задачей мне представляется не отказ от КОИБов вообще, а жесткое соблюдение гарантий достоверности выдаваемых ими результатов»,- заключила она.

Напомним, члены Избирательной комиссии Псковской области единогласно приняли решение использовать КОИБы при голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Соответствующее обращение поступило от Территориальной избирательной комиссии Пскова.

За использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) проголосовали члены Избиркома области с правом решающего голоса от семи политических партий.

Добавим, что предложение разместить КОИБы на 50 избирательных участках из 93-х в границах отдельных одномандатных избирательных округов сформулировано Псковской городской Думой и поддержано территориальной избирательной комиссией Пскова для того, чтобы была полная корреляция с результатами с ручным подсчетом голосов и результатами, подведенными с использованием технических средств. Получается определенная схема «50 на 50» для сравнения результатов голосования.