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Культура

Спектакль во время экскурсии покажут на фестивале «Заповедник» в Пушкинских Горах

Утром 16 сентября в рамках фестиваля искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник» состоится экскурсия по Государственному музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское», в рамках которой будет показан спектакль «Прогулка». Об этом рассказал руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 17 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это полноценный спектакль, там принимают участие актеры, прямо во время экскурсии будет параллельно вестись спектакль», - пояснил Дмитрий Месхиев.

Он отметил, что спектакль «на ногах» заменит чтения, которые проходили в рамках фестиваля в предыдущие годы. «Мы хотим пробовать какие-то свободные, менее традиционные формы», - сказал директор ТКД.

Также в этот день в Пушкинских Горах состоится вручение премии «Экскурсовод года». После церемонии запланирован традиционный обед возле домика Довлатова в деревне Березино Пушкиногорского района.

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