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Общество

Рособрнадзор проанализировал предложения граждан по совершенствованию ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила анализ предложений по совершенствованию единого государственного экзамена (ЕГЭ), поступивших от граждан. Об этом Псковкому агентству информации сообщили в ведомстве.

Замечания и пожелания по улучшению ЕГЭ Рособрнадзор ежегодно собирает после завершения основного периода экзаменационной кампании. В этом году предложения принимались до 11 августа. Обращений поступило в два раза меньше чем в прошлом году (около 200) и в десять раз меньше чем в 2014 (около 1000).

Большинство предложений 2017 года носило организационный характер. Среди наиболее популярных были предложения по корректировке расписания ЕГЭ, совершенствованию процедуры рассмотрения апелляций, поданных участниками ЕГЭ. Также поступили предложения фиксировать время выходов участников ЕГЭ из аудитории, увеличить список дополнительных материалов, которые можно использовать на экзамене, например, добавить в их число циркуль, изменить шрифт контрольных измерительных материалов и ряд других.

Многие позитивно отметили сокращение сроков проверки экзаменационных работ и выдачи результатов участникам ЕГЭ и высказали пожелания сохранить такой порядок в дальнейшем и еще сократить сроки.

Как и в прошлом году, поступили также предложения больше ничего не менять в организации ЕГЭ, сохранив действующий порядок проведения экзаменов.

«Все поступившие предложения внимательно изучены специалистами Рособрнадзора и будут учтены нами в дальнейшей работе. Последние два года предложения граждан по корректировке ЕГЭ не носят революционный характер и касаются в основном незначительных уточнений процедуры. Это говорит о том, что система ЕГЭ устоялась, и в обществе отсутствует запрос на внесение в нее радикальных изменений», – отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

 

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