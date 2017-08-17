Выставка «Довлатов и Ленин» откроется на железнодорожном вокзале Пскова

17:57, 17 августа 2017, ПАИ

В рамках фестиваля искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник» на железнодорожном вокзале Пскова планируется открыть выставку «Довлатов и Ленин» художника Александра Стройло. Об этом рассказал руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области и продюсер фестиваля Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 17 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Будем договариваться с руководством вокзала. Это точка позабыта, но она важна для фестиваля», - отметил Дмитрий Месхиев.

Кроме того, руководитель Театрально-концертной дирекции рассказал, что также в рамках фестиваля на улице Пушкина рядом с Псковским академическим театром свои работы представит художник Катя Красная.

Завершит первый день фестиваля концерт хип-хоп исполнителей. «Это действо рассчитано, конечно, больше на молодежь. Молодежь эту музыку любит и ценит и это отдельный пласт культуры. Конечно, мы получили много негативных отзывов по поводу рэп-исполнителей. Но нужно делать мероприятие не только авангардное, для тех, кому за пятьдесят, но и не забывать про молодежь», - добавил подчеркнул Дмитрий Месхиев.