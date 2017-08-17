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Общество

Праздник «Фонтаны нашего города» откроет торжества в честь Дня Великих Лук

Праздник «Фонтаны нашего города» откроет 25 августа серию торжественных мероприятий в честь Дня города в Великих Луках. Об этом рассказала  председатель комитета культуры администрации города Анжелика Романюк на общегородском совещании 17 августа.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, большая праздничная программа ждет горожан 26 августа. Она начнется в 11:00 на площади перед Вознесенским собором. Вечером на площади Ленина состоится концерт с участием звезд российской эстрады, завершится день фейерверком.

В воскресенье с самого утра начнется спортивный день. В основном спортивные мероприятия пройдут на острове Дятлинка.

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