Псковский омбудсмен принял участие в заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ во Владимире

19:32, 17 августа 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, которое состоялось во Владимире под председательством федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Поскольку 2017 год объявлен в России годом экологии, государственные правозащитники обсудили в первую очередь актуальные проблемы защиты прав человека на благоприятную окружающую среду, а также рассмотрели вопросы законодательного регулирования деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.

В заседании на тему «Защита прав человека на благоприятную окружающую среду» также приняли участие губернатор Владимирской области Светлана Орлова, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Константин Долгов, представители законодательной и исполнительной власти России, эксперты по вопросам экологии.

«Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин, гигантский природный потенциал России имеет планетарное значение и наша страна — экологический донор мира, обеспечивающий почти 10 процентов биосферной устойчивости. Проблемы экологии носят массовый и глобальный характер, поэтому актуальны для всех без исключения граждан Российской Федерации. Это дает нам мощный импульс для объединения усилий по защите прав граждан в этом секторе общественных отношений. Экологическое направление является одним из приоритетных и заложено в утвержденной Стратегии научно-технического развития России», — подчеркнула Татьяна Москалькова.

«В 2016 году ко мне поступило 1732 жалобы на нарушения прав граждан в сфере экологии и природопользования. По сравнению с 2015 годом эта цифра увеличилась почти втрое», — добавила федеральный омбудсмен.

По словам федерального Уполномоченного по правам человека, анализ ежегодных докладов региональных омбудсменов за 2016 год показал, что более половины из них содержат вопросы защиты права человека на благоприятную окружающую среду. «В защиту экологических прав за 2016 год к региональным уполномоченным поступило 1345 жалоб. Это цифра свидетельствует о наличии проблем в сфере соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду на всей территории России», — сообщила Татьяна Москалькова.

Федеральный Уполномоченный предложила совершенствовать экологическое законодательство, в том числе внести изменения в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения снижения загрязнения атмосферного воздуха.Татьяна Москалькова выступила с инициативой усилить контроль за исполнением нормативных правовых актов, регулирующих сферу охраны окружающей среды и ответственность за нарушение правил сбора и переработки отходов, а также реализовать комплекс мер по их утилизации.

Как отметил по итогам заседания Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, не смотря на то что жалоб на нарушение экологических прав граждан в нашей области поступает к нему гораздо меньше, чем по другим вопросам, но эта сфера находится под постоянным контролем. "Поскольку экологические права граждан относятся к фундаментальным правам и свободам человека, то в ежегодных докладах, которые я представляю губернатору области и Псковскому областному Собранию депутатов, эта тема выделена в отдельную главу. Дополнительной защите прав граждан в сфере экологии посвящены и официальные Рекомендации, которые дает Уполномоченный по правам человека органам государственой власти и местного самоуправления Псковской области в целях улучшения соблюдения прав в этой сфере" - сказал псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Кроме вопросов экологии участники Координационного Совета обсудили федеральный законопроект, регулирующий деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Татьяна Москалькова особо отметила продуктивную работу региональных уполномоченных.