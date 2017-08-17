Приемка школ и дошкольных учреждений к новому учебному году завершается в Пскове

18:16, 17 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 17 августа, комиссия по приёмке образовательных учреждений Пскова посетила Псковский педагогический комплекс, школу-интернат, Центр образования «Подросток», школы №8,13,16,47 и 11 дошкольных учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В частности, в Псковском педагогическом комплексе комиссия осмотрела учебные классы, актовый и спортивный зал, столовую, проверили безопасность пребывания детей.

Директор школы Любовь Николаева рассказала, что в этом году из муниципального бюджета на ремонт школы поступило 400 тысяч рублей на два корпуса. «В первом корпусе из этих средств было выделено на замену канализационных труб и косметический ремонт, во втором корпусе закуплены строительные материалы и заменены коммуникации. Также в некоторых учебных классах заменены оконные блоки в рамках программы «500 окон». В данный момент завершаются покрасочные работы в спортивном зале второго корпуса», - добавила директор школы.

В школе №8 завершается капитальный ремонт кровли. На выделенные 200 тысяч рублей из муниципального бюджета заменены окна в некоторых кабинетах и куплены строительные материалы.

В ходе проверки инспекторы Госпожнадзора проверили пути эвакуации на соответствие требованиям пожарной безопасности: все ли двери эвакуационных выходов открываются по ходу движения и оборудованы ли легкооткрываемыми запорами.

К проверке школ №13, 16 и 47 присоединился к членам комиссии заместитель главы города Сергей Гаврилов. В школе №13 на выделенные деньги из муниципального бюджета был выполнен ремонт потолков в коридорах, заменены окна, выполнен косметический ремонт классов и рекреационной зоны, а также капитальный ремонт методического кабинета.

Комиссия проверила работу пожарной сигнализации и правильность оформления необходимой документации. Директор школы Ирина Белякова выразила благодарность Управлению образования, городским властям, родителям учащихся за активное участие в подготовке школы к новому учебному году и отметила, что в этом году учащихся увеличилось на 10%, по сравнению с прошлым годом. 82 первоклассника начнут свой путь в этой школе.

Средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя России А. В. Воробьева также успешно прошла проверку. Муниципальные средства пошли на ремонт пола в кабинете и на замену входной двери. В рамках программы «500 окон» школе было выделено 320 тысяч рублей, которые пошли на установку новых стеклопакетов в актовом зале и учительской.

Сотрудники МЧС осмотрели системы эвакуационного освещения и системы управления эвакуацией людей в случае пожара. Нарушений не обнаружено. Заместитель главы города отметил, что проделана большая работа педагогическими коллективами и родительскими комитетами.

Школа №47 работает по модели «школа - детский сад». Территория, прилегающая к дошкольному корпусу ухоженная. Уложена тротуарная плитка, вырублены аварийные деревья, установлен забор, обустроена игровая площадка.

Директор школы Андрей Мануйлов рассказал, что в данный момент в детсадовском корпусе занимаются четыре группы по 30 детей в каждой в возрасте 3-7 лет. Причем, среди них дети не только из близлежащих, но и из удаленных районов города. К 1 сентября порядка 500 школьников встретят День знаний в полностью подготовленном учреждении. По словам директора Андрея Мануйлова, после капитального ремонта школы учащихся увеличилось на 50%.

В целом, комиссия отметила хороший уровень подготовки школ к новому учебному году и поблагодарила коллективы образовательных учреждений.

Всего в рамках муниципальной программы на подготовку школ и детских садов к 1 сентября было выделено более 35 миллионов рублей. Из них 8 миллионов - это средства, направленные на установку новых, соответствующих всем стандартам безопасности и экологичности, пластиковых окон в рамках программы «500 окон», которая была разработана по предложению главы Пскова Ивана Цецерского. Средства на эти цели поступили в 27 учреждений: 14 детских садов, 12 школ, 1 учреждение дополнительного образования.

Напомним, в муниципальную систему образования входит 28 школьных общеобразовательных учреждений, в которых занимаются свыше 23-х тысяч детей, 56 дошкольных учреждений с 11-ю тысячами воспитанников, 6 учреждений дополнительного образования, которые посещают около 17-ти тысяч детей. Всего в школы и детские сады 1 сентября пойдут более 50-ти тысяч детей.