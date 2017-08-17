0
18:03
«Зеленая папка» Белова: ПАИ-live c прокурором Псковской области
15:07
Мини-тренировку устроит детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале в Пскове
12:32
Реставрационные работы начались в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове
12:05
ПАИ-Тест: Как мёдом намазано!
11:01
Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора
10:27
В августе LADA 4x4 на самых выгодных условиях можно приобрести в автосалоне «Псков-Лада»
10:12
ПАИ-live c прокурором Псковской области начнется в 15:00
Еще новости
Общество

Прокурор области: Мои претензии адресованы к УМВД, как к самому многочисленному правоохранительному органу на территории субъекта

«Мои претензии адресованы у УМВД как к как самому многочисленному правоохранительному органу на территории субъекта», - заявил прокурор Псковской области Сергей Белов в эфире ПАИ-live, комментируя свое выступление на коллегии региональной прокуратуры 8 августа, где он подверг критике работу полиции.

«Главный тезис - снижается количество зарегистрированных и раскрываемых преступлений», - пояснил прокурор. «В целом снижение регистрируемой преступности - это очень хорошее явление. Но когда снижается - мы очень четко контролируем, чтобы не было укрытия преступлений», - добавил Сергей Белов. «Если мы не будем знать точное количество врага и какими способами он ведёт с нами борьбу, мы не сможем грамотно бороться с ним», - считает он.

«Я высказал свою точку зрения, начальник управления [МВД по Псковской области] может мне не согласится. Но дальше так продолжаться скоро не может. Возможно, по 9 месяцам у нас что-то изменится», - резюмировал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Прокурор области: Мои претензии адресованы к УМВД, как к самому многочисленному правоохранительному органу на территории субъекта «Зеленая папка» Белова: ПАИ-live c прокурором Псковской области Гражданам пока следует обращаться по старому адресу прокуратуры Псковской области Сергей Белов о «деле Гавунаса»: Заочное рассмотрение дела судом противоречит Конституции Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние» Заместителю прокурора Пскова сожгли автомобиль, чтобы «свести счёты» Сергей Белов: Если на «Матильду» потрачены госденьги, то фильм на каких-то закрытых показах может быть Сергей Белов о «лошадницах» в Детском парке Пскова: Никакого крышевания со стороны прокуратуры нет «Лесная амнистия» может помочь решить земельный вопрос псковичу, обратившемуся к президенту, считает Сергей Белов ПАИ-live c прокурором Псковской области начнется в 15:00
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Зеленая папка» Белова: ПАИ-live c прокурором Псковской области
17 августа 2017
«Зеленая папка» Белова: ПАИ-live c прокурором Псковской области
Мини-тренировку устроит детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале в Пскове
17 августа 2017
Мини-тренировку устроит детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале в Пскове
Реставрационные работы начались в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове
17 августа 2017
Реставрационные работы начались в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове
Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора
17 августа 2017
Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора
В августе LADA 4x4 на самых выгодных условиях можно приобрести в автосалоне «Псков-Лада»
17 августа 2017
В августе LADA 4x4 на самых выгодных условиях можно приобрести в автосалоне «Псков-Лада»
ПАИ-live c прокурором Псковской области начнется в 15:00
17 августа 2017
ПАИ-live c прокурором Псковской области начнется в 15:00 1
На «Черный четверг» приглашают покупателей квартир в новостройках Пскова
17 августа 2017
На «Черный четверг» приглашают покупателей квартир в новостройках Пскова
Грозовой фронт пройдёт сегодня по Псковской области
17 августа 2017
Грозовой фронт пройдёт сегодня по Псковской области

Идет загрузка...