Прокурор области: Мои претензии адресованы к УМВД, как к самому многочисленному правоохранительному органу на территории субъекта

18:08, 17 августа 2017, ПАИ

«Мои претензии адресованы у УМВД как к как самому многочисленному правоохранительному органу на территории субъекта», - заявил прокурор Псковской области Сергей Белов в эфире ПАИ-live, комментируя свое выступление на коллегии региональной прокуратуры 8 августа, где он подверг критике работу полиции.

«Главный тезис - снижается количество зарегистрированных и раскрываемых преступлений», - пояснил прокурор. «В целом снижение регистрируемой преступности - это очень хорошее явление. Но когда снижается - мы очень четко контролируем, чтобы не было укрытия преступлений», - добавил Сергей Белов. «Если мы не будем знать точное количество врага и какими способами он ведёт с нами борьбу, мы не сможем грамотно бороться с ним», - считает он.

«Я высказал свою точку зрения, начальник управления [МВД по Псковской области] может мне не согласится. Но дальше так продолжаться скоро не может. Возможно, по 9 месяцам у нас что-то изменится», - резюмировал он.