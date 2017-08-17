До 27 градусов тепла и грозы обещают псковичам 18 августа

19:51, 17 августа 2017, ПАИ

18 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +12 до +17 градусов, днем – от +22 до +27.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе до 14 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.