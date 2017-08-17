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Общество

18 раз на ликвидацию последствий ДТП выезжали псковские сотрудники МЧС за семь дней

С 9 по 16 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 18 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек, пострадало –20. В трёх случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирован один пострадавший. Доврачебная помощь травмированным гражданам не оказывалась», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось. При каждом реагировании спасатели проводят сбор данных и уточняют информацию.

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