Минобороны получило право изымать земли под строительство объектов

22:47, 17 августа 2017, ПАИ

Министерство обороны России теперь сможет принимать решения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для строительства и реконструкции военных объектов, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного в четверг на портале правовой информации. Об этом пишет «РИА Новости»

Данный указ, вступающий в силу с момента его подписания, вносит изменения в Положение о министерстве обороны РФ, утвержденное указом президента РФ от 16 августа 2004 года.

«Минобороны принимает в пределах своей компетенции решения о резервировании и об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов обороны», — говорится в документе.

Кроме того, согласно указу, ведомство наделяется полномочиями выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, входящих в состав Вооруженных сил и Росгвардии РФ.

Ранее, в мае 2017 года, Владимир Путин подписал указ, наделяющий аналогичными полномочиями Федеральную службу безопасности (ФСБ) России. Согласно тому документу, ФСБ принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд РФ.