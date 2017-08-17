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Общество

361 млн рублей налогов поступило в бюджет Великих Лук за первое полугодие 2017 года

В администрации Великих Лук состоялось ежемесячное общегородское совещание, в котором приняли участие руководители учреждений, организаций и структурных подразделений администрации города. Открыл совещание глава города Николай Козловский. Подводя итоги прошедшего месяца, глава города отметил стабильное положение в ведущих секторах экономики. Об этом Псковскому агентству и информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

От налогоплательщиков города Великие Луки за 7 месяцев в бюджет города поступило 361,3 млн руб. Об этом участников общегородского совещания проинформировала  начальник   межрайонной ИФНС № 2 по городу Великие Луки Нелли Ивановна Михайлова. В июле основные поступления в бюджет города обеспечили  ЗАО «ЗЭТО»,  ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С» , ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».

Об исполнении бюджета за июль  участников совещания проинформировала  начальник  финансового управления администрации города  Наталья Дмитриева. как она рассказала, бюджет города складывался из собственных доходов  и межбюджетных трансфертов. В структуре собственных доходов наибольшую долю традиционно заняли поступления налога на доходы физических лиц.

Средства были направлены на  обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений, включающие расходы по оплате труда, содержание имущества и техническое обслуживание инженерного оборудования и предоставления образовательных услуг,   на оплату расходов по организации школьного питания, на дополнительное образование на приобретение служебного жилья для педагогов и оплату выполненных работ по реконструкции драмтеатра. Также направлялись средства на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта. Профинансированы расходы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города и ремонту дворовых территорий. В целом, как пояснила Наталья Владимировна,  за 7 месяцев 2017 года на социальную сферу направлено более 60 % всех расходов.

 

 

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