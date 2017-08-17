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Сотрудника «Псковская губерния» задержали за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения

Сотрудника газеты «Псковская губерния» задержали за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, сообщает iLuki.ru. Как сообщает СМИ, за рулем находился сотрудник «Псковской губернии» Ален Рыжов.

По информации издания, 7 августа сотрудники спецроты ДПС на улице Кузнецкой в Пскове задержали водителя автомобиля «Альфа Ромео», поведение которого вызвало у них подозрения. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина употреблял наркотические вещества.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. 15 августа материалы были переданы в УМВД по городу Пскову для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Сообщается, что в августе 2015 года Алена Рыжова был лишен сроком на 1,5 года прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в ноябре 2015 года являвшийся на тот момент директором «Псковской губернии» член Федерального совета и бюро регионального совета партии «Яблоко» Александр Захаров был задержан на автомобиле «Инфинити» с поддельным водительским удостоверением. После этого он сложил полномочия в партийных органах и покинул пост руководителя газеты.

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