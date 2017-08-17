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Общество

97 уголовных дел было возбуждено в Великих Луках в июле

В ОМВД России по городу Великие Луки в июне было возбуждено 97  уголовных дел, в том числе: 2 убийства, 46  краж чужого имущества (из них 6 квартирных и 4 кражи транспортных средств), 5 грабежей, 1умышленный поджог. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по городу Великие Луки Андрей Василенко на координационном совещании в администрации Великих Лук, которое прошло сегодня, 17 авуста. Кроме того, сотрудниками ОМВД было выявлено 5  преступлений  в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, в  прошлом месяце на дорогах города зарегистрировано 119  дорожно-транспортных происшествия,  в которых пострадали 13  человек. Задержаны  41  водитель,  управлявших  транспортными средствами в состоянии опьянения,  из них  трое  повторно.

Кроме того, в июле  на территории города было зарегистрировано три пожара, сообщил  начальник  отдела  надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области  Сергей Тимофеев. Причинами пожаров в прошедшем месяце явилось неосторожное обращение с огнем – один пожар, и еще два - это поджоги. Сергей Тимофеев обратил внимание на то, что во второй половине августа дети, находившиеся в лагерях летнего отдыха или за городом, возвращаются домой и большую часть времени будут предоставлены сами себе. Поэтому родителям необходимо напомнить детям о правила пожаробезопасного поведения, правилах безопасности во дворе, проезжей части, в бесхозных постройках или других подобных местах.

В июле на территории города не происходило чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.   Не было случаев гибели людей на пожарах и водных  обьектах. Об этом доложил заместитель председателя  комитета по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе администрации города Андрей Яковлев.

 

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