97 уголовных дел было возбуждено в Великих Луках в июле

21:54, 17 августа 2017, ПАИ

В ОМВД России по городу Великие Луки в июне было возбуждено 97 уголовных дел, в том числе: 2 убийства, 46 краж чужого имущества (из них 6 квартирных и 4 кражи транспортных средств), 5 грабежей, 1умышленный поджог. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по городу Великие Луки Андрей Василенко на координационном совещании в администрации Великих Лук, которое прошло сегодня, 17 авуста. Кроме того, сотрудниками ОМВД было выявлено 5 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, в прошлом месяце на дорогах города зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 13 человек. Задержаны 41 водитель, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них трое повторно.

Кроме того, в июле на территории города было зарегистрировано три пожара, сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Тимофеев. Причинами пожаров в прошедшем месяце явилось неосторожное обращение с огнем – один пожар, и еще два - это поджоги. Сергей Тимофеев обратил внимание на то, что во второй половине августа дети, находившиеся в лагерях летнего отдыха или за городом, возвращаются домой и большую часть времени будут предоставлены сами себе. Поэтому родителям необходимо напомнить детям о правила пожаробезопасного поведения, правилах безопасности во дворе, проезжей части, в бесхозных постройках или других подобных местах.

В июле на территории города не происходило чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Не было случаев гибели людей на пожарах и водных обьектах. Об этом доложил заместитель председателя комитета по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе администрации города Андрей Яковлев.