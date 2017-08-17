Кастинг «Миссис Бабушка 2017» состоится в Пскове 27 августа

20:31, 17 августа 2017, ПАИ

27 августа в конференц-зале аквапарка «Акваполис» состоится кастинг первого конкурса для бабушек «Миссис Бабушка 2017». Напомним, его организаторами выступают аквапарк «Акваполис», Медиахолдинг Псковской области и продюсерский центр «Королев продакшн».

«Для участия в кастинге претенденткам на звание «Миссис Бабушка 2017» понадобится: самая красивая одежда из гардероба, своя укладка и макияж, рассказ о себе и своих талантах на 3 минуты, которые участницы смогут презентовать жюри на кастинге. Кроме того, участницы кастинга могут пригласить группу поддержки в количестве не более четырех человек с собой», - сообщил Псковскому агентству информации его организаторы директор конкурса Николай Королев.

К участию в конкурсе допускаются участницы старше 45 лет, которые являются бабушками. Участница должна занимать активную жизненную позицию, которая поможет в полной мере раскрыть ее таланты. Наличие творческих навыков приветствуется.

Справки и прием заявок по телефону: 8(911)395-47-99