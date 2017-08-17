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Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Псковском районе

В деревне Палкино Псковского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях недопущения пожаров и гибели на них людей провели профилактический рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники ведомства провели беседы с населением о правилах эксплуатации электрооборудования, о недопущении разведения костров и сжигания сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов на участках и вне.

Кроме того, было проведено 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности и распространено 30 профилактических листовок.

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