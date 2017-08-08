Употребление мата в российских СМИ за два года сократилось почти в пять раз

22:35, 17 августа 2017, ПАИ

Роскомнадзор в 2017 году выдал лишь 10 предупреждений российским СМИ по поводу употребления нецензурной лексики в редакционных материалах, сообщает ТАСС.

«Согласно статистическим данным, отмечается снижение использования ненормативной лексики СМИ: 2015 год — 47 предупрежденийпо нецензурной брани, 2016-й — 34 предупреждения, в 2017-м — 10 предупреждений», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Таким образом, употребление мата в СМИ за последние два года сократилось почти в пять раз. В Роскомнадзоре связывают эту тенденцию с более ответственным исполнением редакциями норм российского законодательства. Ведомство отметило и свои собственные успехи в проведении эффективной профилактической работы с представителями СМИ. Представители надзорного органа регулярно разъясняют новые статьи законов с целью предупреждения их нарушений.

В 2013 году в России была принята поправка в закон «О СМИ», которая устанавливала административную ответственность за ненормативную лексику в редакционных материалах. В случае нарушения предусмотрен штраф: для ответственного редактора — до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.