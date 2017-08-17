«Свидетелей Иеговы» включили в список запрещенных в России организаций

22:55, 17 августа 2017, ПАИ

Министерство юстиции включило «Свидетелей Иеговы» в перечень запрещенных в России организаций. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Запрет на деятельность касается не только «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», но и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций.

«Организации включены в перечень на основании решения Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 17.07.2017 в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», — говорится на сайте Минюста.

20 апреля Верховный суд признал организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. После чего организация подала апелляцию, которую суд отклонил.