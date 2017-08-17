Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире

22:50, 17 августа 2017, ПАИ

Эмма Стоун стала самой высокооплачиваемой актрисой года по версии рейтинга журнала Forbes. В период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017-го звезда «Ла-Ла Ленда» заработала 26 млн долларов.

Второе место в списке заняла Дженнифер Энистон. Ее доход за отчетный период составил 25,5 млн долларов. Сумма, которую заработала Энистон, сложилась благодаря съемкам в новых фильмах, отчислениям от сериала «Друзья» и рекламным контрактам с компаниями Emirates и Aveeno.

На третьем месте с 24 млн расположилась Дженнифер Лоуренс. Годом ранее она возглавляла этот список.

В топ-10 также вошли Мелисса МакКарти (18 млн), Мила Кунис (15,5 млн), Эмма Уотсон (14 млн), Шарлиз Терон (14 млн), Кейт Бланшетт (12 млн), Джулия Робертс (12 млн) и Эми Адамс (11,5 млн).