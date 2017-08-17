Google запустила функцию анализа уровня аллергенов в воздухе

23:19, 17 августа 2017, ПАИ

Компания Google внедрила в свой поисковик функцию, которая способна определить уровень аллергенов в воздухе в зависимости от местонахождения пользователя.

Для того чтобы функция показала уровень аллергенов вокруг, пользователю необходимо ввести определенный поисковой запрос. Владельцы гаджетов также могут получать уведомления перед началом аллергии и прогнозы о том, когда количество пыльцы в воздухе уменьшится.

Для создания новой функции Google работал совместно с метеорологической компанией The Weather Channel, предоставляющей данные об аллергенах и погоде, которые интегрируются в поисковик. Компания отметила, что число поисковых запросов об аллергии обычно увеличивается в апреле, мае и сентябре.

На данный момент функция работает только на территории США, станет ли она доступна для других стран, не сообщается.