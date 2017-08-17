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Apple решила потратить миллиард долларов на покупку и производство телевизионных шоу

Компания Apple решила выделить один миллиард долларов на покупку и создание оригинальных телевизионных шоу в 2018 году. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal.

Apple планирует вложить средства в разработку 10 телевизионных проектов. Работать с контентом будут бывшие топ-менеджеры Sony Pictures Television Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург.

В этом году компания уже выпустила на рынок собственные шоу — «Planet of the Apps» и «Carpool Karaoke». Apple их рейтинги не раскрывает, однако положительных отзывов от критиков они не получили. Источники TWSJ считают, что компании нужно как минимум одно популярное шоу, чтобы конкурировать на рынке.

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