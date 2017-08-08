Ученые выяснили, что периодическое и постоянное курение сигарет одинаково вредно для человека

22:43, 17 августа 2017, ПАИ

Ученые из Университета Колумбуса, штат Огайо, провели исследование, в рамках которого сравнили уровень вреда, наносимого заядлым курильщикам, и тем, кто курит сигареты время от времени. Итоги научного труда были опубликованы в American Journal of Health Promotion.

В ходе исследования учеными были проанализированы больничные карты около 40 тысяч человек с разной периодичностью курения. У всех участников был зафиксирован повышенный уровень холестерина и кровяного давления. Риск сердечно-сосудистых заболеваний у представителей обеих групп курильщиков также один и тот же, на уровне 95%.

«Данное исследование демонстрирует отсутствие существенных различий в распространенности повышенного кровяного давления или холестерина среди двух групп курильщиков», — говорится в исследовании.

При этом многие «социальные» курильщики, то есть те, кто курит за компанию не на постоянной основе, не признаются во вредной привычке во время осмотра в больнице. Лишь у 10% из них в медкартах указано, что они курят сигареты. По мнению ученых, результаты исследования должны напомнить людям, что «социальное» курение ничуть не безопаснее обычного.

В 2014 году в России вступил в силу антитабачный закон, установивший запреты на употребление обычных сигарет в общественных местах. Штрафы за нарушение составляют до 3 тысяч рублей. Запрещено курение не только на судах дальнего плавания, в пригородных поездах и поездах дальнего следования, но и на платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении. На платформы для посадки в поезда и высадки из поездов пассажиров при их перевозках в дальнем сообщении запрет не распространяется.