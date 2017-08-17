Facebook стал самым любимым брендом у пользователей соцсетей

23:00, 17 августа 2017, ПАИ

Facebook занял первое место в рейтинге любимых брендов у пользователей соцсетей. Исследование опубликовала аналитическая компания NetBase.

На втором месте расположилась компания Amazon, а третью строчку занял еще один интернет-гигант — eBay. В первую десятку также вошли Apple, Snap, Disney, Pokémon Go, Etsy, Netflix и Sony.

63% брендов, которые вошли в топ-100, появились на территории США, 12% — в Японии, а 8% — в Германии.

Для составления рейтинга исследователи проанализировали более 367 млн упоминаний брендов и с помощью собственной технологии разделили понятия «люблю» и «нравится».