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Общество

Наказание за отказ в трудоустройстве инвалидам намерены ужесточить

Министерство труда и социальной защиты предлагает ужесточить наказание для руководителей организаций, не соблюдающих требования закона в части трудоустройства инвалидов, сообщает газета «Известия».

По действующему законодательству, учреждение имеет несколько мест для устройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако не все руководители соблюдают этот норматив. Некоторые размещают на сайте ненастоящие вакансии, кто-то официально оформляет людей с инвалидностью, но по факту за них работают другие люди.

Нововведение Минтруда заключается в расторжении трудового договора с главой организации в случае неисполнения законных требований. Проект коснется порядка 275 тысяч российских государственных и муниципальных организаций. Вступление изменений в силу запланировано на 2018 год. 

Сейчас в России насчитывается более 3,7 млн инвалидов трудоспособного возраста, из них менее трети трудоустроены. 

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