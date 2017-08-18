Наказание за отказ в трудоустройстве инвалидам намерены ужесточить

09:34, 18 августа 2017, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты предлагает ужесточить наказание для руководителей организаций, не соблюдающих требования закона в части трудоустройства инвалидов, сообщает газета «Известия».

По действующему законодательству, учреждение имеет несколько мест для устройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако не все руководители соблюдают этот норматив. Некоторые размещают на сайте ненастоящие вакансии, кто-то официально оформляет людей с инвалидностью, но по факту за них работают другие люди.

Нововведение Минтруда заключается в расторжении трудового договора с главой организации в случае неисполнения законных требований. Проект коснется порядка 275 тысяч российских государственных и муниципальных организаций. Вступление изменений в силу запланировано на 2018 год.

Сейчас в России насчитывается более 3,7 млн инвалидов трудоспособного возраста, из них менее трети трудоустроены.