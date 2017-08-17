0
17:00
Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние»
14:06
Заводчик
19:35
Псков и Великие Луки получат поддержку из федерального бюджета на ремонт дорог
18:18
Работа за так
16:22
Улов с акцентом
14:24
Более 3 тыс. тонн санкционных грузов задержала Псковская таможня в этом году
11:30
Андрей Турчак готов нарушить приказ Минтруда, чтобы не допустить снижения зарплат медработников
Еще новости
Экономика

Парфюмерия в России может подорожать в два раза

Парфюмерно-косметическая продукция в России может подорожать в 1,5-2 раза с 1 января 2018 года. В первую очередь это коснётся дешевых товаров, отмечает газета «Известия».

Это связно с тем, что производителей этой категории товаров могут обложить акцизами, 523 рубля за литр приобретенного производителями этилового спирта. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внес Минфин РФ. По мнению замминистра Минфина Ильи Трунина, это позволит устранить экономическую заинтересованность недобросовестных производителей в использовании этилового спирта не по назначению. 

Однако с предложением ведомства согласны не все. Эксперты уверяют, что подавляющее большинство производителей парфюмерии не смогут оплатить акцизный налог. По предварительным подсчетам, одному предприятию может понадобиться до 6 млрд рублей в год на уплату налога. 

По мнению специалистов, и сейчас есть нормы, позволяющее проверять организации и пресекать незаконную деятельность по производству псевдопарфюмерной продукции. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние»
17 августа 2017
Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние»
Псков и Великие Луки получат поддержку из федерального бюджета на ремонт дорог
16 августа 2017
Псков и Великие Луки получат поддержку из федерального бюджета на ремонт дорог
Более 3 тыс. тонн санкционных грузов задержала Псковская таможня в этом году
16 августа 2017
Более 3 тыс. тонн санкционных грузов задержала Псковская таможня в этом году
Андрей Турчак готов нарушить приказ Минтруда, чтобы не допустить снижения зарплат медработников
15 августа 2017
Андрей Турчак готов нарушить приказ Минтруда, чтобы не допустить снижения зарплат медработников 3
Здание банка в центре Пскова выставлено на продажу
14 августа 2017
Здание банка в центре Пскова выставлено на продажу 2
Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета
14 августа 2017
Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета 7
Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках
12 августа 2017
Чтобы привлечь туристов, в Новгороде разрешили торговать пивом на городских праздниках 4
Лучшие хозяйства по надою молока определены в Псковской области
11 августа 2017
Лучшие хозяйства по надою молока определены в Псковской области 4

Идет загрузка...