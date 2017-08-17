Парфюмерия в России может подорожать в два раза

09:43, 18 августа 2017, ПАИ

Парфюмерно-косметическая продукция в России может подорожать в 1,5-2 раза с 1 января 2018 года. В первую очередь это коснётся дешевых товаров, отмечает газета «Известия».

Это связно с тем, что производителей этой категории товаров могут обложить акцизами, 523 рубля за литр приобретенного производителями этилового спирта. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внес Минфин РФ. По мнению замминистра Минфина Ильи Трунина, это позволит устранить экономическую заинтересованность недобросовестных производителей в использовании этилового спирта не по назначению.

Однако с предложением ведомства согласны не все. Эксперты уверяют, что подавляющее большинство производителей парфюмерии не смогут оплатить акцизный налог. По предварительным подсчетам, одному предприятию может понадобиться до 6 млрд рублей в год на уплату налога.

По мнению специалистов, и сейчас есть нормы, позволяющее проверять организации и пресекать незаконную деятельность по производству псевдопарфюмерной продукции.