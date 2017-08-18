Авторскую керамику можно будет приобрести на Медовом фестивале в Пскове

10:00, 18 августа 2017, ПАИ

19 августа на Медовом фестивале в Пскове будут работать специалисты из Мастерских авторской керамики. Гости фестивали смогут приобрести гончарную керамику, а также изделия из фаянса, сувениры и посуду, украшенную ручной росписью.

«Всё, что вы хотели знать о гончарстве и росписи керамических изделий, но не знали где спросить, теперь можно не только узнать, но и попробовать, - рассказали в Мастерских. - У нас в студии проводятся индивидуальные и групповые мастер-классы по росписи фаянсовых изделий, а также проводим мастер-классы по работе на гончарном круге. А если у вас возникло желание увидеть весь процесс изготовления гончарных изделий и изделий из фаянса, то приходите к нам на экскурсии на производство. При мастерских работает магазин, где мы рады предложить гончарную керамику, посуду и сувениры, украшенные ручной росписью».

На мастер-классы и экскурсии необходима предварительная запись в группе или по телефону: 8(953)251-40-37. Адрес: Псков, улица Ижорского Батальона, 24.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации.

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».