19 августа в печорской кирхе пройдёт концерт «Четыре века немецкой органной музыки»

10:07, 18 августа 2017, ПАИ

19 августа в 17:00 в кирхе Святого Петра в Печорах состоится органный концерт «Четыре века немецкой органной музыки». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, перед публикой выступит органистка из Москвы Татьяна Андрианова.

Татьяна родилась в 1972 году в Москве. В 1988 году поступила в Музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, которое с отличием закончила в 1991 году по специальности «теория музыки». Ею также был пройден курс концертмейстерского мастерства и камерного ансамбля. В 1991 году Татьяна Андрианова поступила в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, которую окончила с отличием в 1998 году по специальностям «История русской музыки» и «орган». Занималась клавесином под руководством. Там же в 2000 году окончила аспирантуру (ассистентуру-стажировку) по специальности «орган».

Принимала участие в мастер-классах профессоров М. Шапюи, Л. Тальявини, Э. Изуара, Ж. Оортмерсена, Х. Майстера а также училась в летней Органной Академии в Хаарлеме (Нидерланды) у профессоров Х. Фагиуса, Л. Гиельми, Л. Ломанна, Й. Вердена, Э. Кооймана. Б. Винсемиуса.

В настоящее время Татьяна Андрианова — концертирующая органистка и концертмейстер коллектива «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального центра. Кроме того, она активно концертирует в качестве солиста-органиста и участника ансамбля старинной музыки. Татьяна Андрианова принимала участие в концертах в Большом и Малом залах консерватории, в фестивале, посвящённом 100-летию органа Большого зала консерваториии, выступала с оркестром Российского государственного теле-радио центра, камерным оркестром МГУ, Симфонической капеллой России.

Область особого интереса органистки – музыка эпохи позднего Ренессанса и барокко. В разные годы Татьяна выступала в качестве участника ансамблей старинной музыки Opella lauta и Flabrum euri. С 1999 года она сотрудничает с музыканта-ми Камерного оркестра Московского Государственного университета, которые специализируются на исторически приближенном исполнении старинной музыки. Однако музыка композиторов XIX,XX и XXI веков тоже входит в репертуар Татьяны Андриановой. Она принимала участие (как исполнитель на органе и фортепиано) в таких фестивалях как «Московская осень», «Территория», в премьерных исполнениях произведений наших современников.