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Поющий трубач выступит в Печорах 20 августа

20 августа в 16:00 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах состоится концерт «Поющий трубач». Как сообщили Псковскому агентству информации органиазаторы, перед публикой выступит трубач и вокалист Геннадий Никонов.

Геннадий Никонов родился в 1968 году в Ленинграде. В 1975–1982 годах учился в музыкальной школе-интернате №38 на Растанной улице в классе Сергея Болотина. По окончании школы поступил в музыкальное училище им. Римского-Корсакова в класс трубы Юрия Шарапова, в 1987 году – в Ленинградскую консерваторию в класс народного артиста России, профессора Юрия Большиянова, в 1992 году – в ассистентуру-стажировку консерватории.

В начале 1990-х годов с нескольких концертов в Санкт-Петербургской государственной академической капелле началась сольная карьера Генналия Никонова. С 1992 года работает солистом оркестра Капеллы, с 1998 года – солистом симфонического оркестра Мариинского театра, в составе которого выступал в крупнейших концертных залах мира.

Музыкальным брендом Никонова, определяющим его стиль исполнения, является романтическая труба. С 2001 года и по настоящее время он руководит одноименным Международным фестивалем, участие в котором принимают трубачи из Европы и США, выступающие на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга.

В 2003 году «Ямаха» подарила Геннадию Никонову свой лучший инструмент и сделала его артистом-представителем этой фирмы в России. Он записал несколько дисков, где представлена преимущественно новая музыка для трубы. 

Геннадий Никонов является обладателем редкого голоса контртенора. Музыкант разрабатывает собственную вокальную методику игры на трубе и в свои сольные концерты вставляет вокальные номера.

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