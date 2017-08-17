Восемь самолётов-разведчиков перехватили военные у границ России
За прошедшую неделю российские летчики восемь раз перехватывали у границ РФ иностранные воздушные суда, сообщает ТАСС.
В общей сложности воздушную разведку вдоль границ вели 16 летательных аппаратов других стран. В Министерстве обороны отметили, что «нарушений воздушного пространства РФ не допущено».
Военные также рассказали, что на минувшей неделе они провели одну зарубежную инспекцию - в Швеции в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Российскую территорию с воздуха инспектировали дважды: совместная миссия Швеции, Германии и Украины в рамках ДОН и США по договору СНВ.