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Восемь самолётов-разведчиков перехватили военные у границ России

За прошедшую неделю российские летчики восемь раз перехватывали у границ РФ иностранные воздушные суда, сообщает ТАСС.

В общей сложности воздушную разведку вдоль границ вели 16 летательных аппаратов других стран. В Министерстве обороны отметили, что «нарушений воздушного пространства РФ не допущено».

Военные также рассказали, что на минувшей неделе они провели одну зарубежную инспекцию - в Швеции в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Российскую территорию с воздуха инспектировали дважды: совместная миссия Швеции, Германии и Украины в рамках ДОН и США по договору СНВ.

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