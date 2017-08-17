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Нетрезвый великолучанин с пистолетом заставил таксиста катать его по городу

В Великих Луках полицейские задержали молодого человека, который подозревается в угоне автомобиля такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, подвыпивший 31-летний мужчина ночью вызвал такси. Угрожая водителю предметом, похожим на пистолет, клиент потребовал возить его по городу. Водитель вынужден был подчиниться требованиям вооруженного гражданина.

Воспользовавшись моментом, когда злоумышленник вышел в магазин, таксист сообщил о случившемся в полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали подозреваемого.

В отношении великолучанина возбуждено уголовное дело.

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