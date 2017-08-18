22 тысяч рублей лишился великолучанин, покупая телефоны в интернете

10:49, 18 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках 22-летний молодой человек стал жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, он нашел на одном из сайтов в интернете мобильные телефоны. Потерпевший решил заказать себе сразу три. Продавец попросил перевести денежные средства в размере 22 тысячи рублей на указанный счет. Молодой человек выполнил требования собеседника. Однако, как только деньги были перечислены, продавец перестал выходить на связь и отключил телефон.

Поняв, что его обманули, гражданин обратился в полицию Великих Лук. По данному факту проводится проверка.