Дополнительные средства на ремонт дорог получит Псковская область

10:54, 18 августа 2017, ПАИ

Псковская, Ленинградская, Калининградская и Новгородская области получат дополнительно 2 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт региональных дорог. Об этом министр транспорта Максим Соколов сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет сайт Кремля.

«Сейчас подготовлено решение Правительства Российской Федерации, и ещё дополнительно будут направлены два миллиарда рублей в адрес Новгородской, Псковской, Ленинградской, Калининградской областей», — сказал Максим Соколов.

Он также отметил, что в текущем году Минтранс направил порядка 9,5 млрд рублей на региональные дороги, но в целом, по его словам, ситуация тревожная.

Напомним, в минувшую среду президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Калининграде совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе. От Псковской области в заседании принял участие губернатор Псковской области Андрей Турчак. Глава региона внес предложения по развитию транспортной логистики в СЗФО.