Активисты ОНФ передали предложения по созданию «зеленого щита» вокруг Пскова в Общественную палату региона

11:32, 18 августа 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области направили в адрес Общественной палаты региона ходатайство о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Аналогичный процесс создания «зеленых щитов» начат во всех регионах страны. Соответствующая законодательная база была подготовлена экспертами ОНФ и принята еще в июле прошлого года. Согласно этому документу, вокруг каждого города нормативным актом регионального уровня должна быть создана лесозащитная зона – «зеленый щит». В июле этого года были приняты поправки к закону, усиливающие режим охраны лесозащитных зон.

Создание лесопаркового защитного пояса позволит ограничить вырубку пригородных лесов, сохранит экологию и в конечном счете будет способствовать реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

«В псковском отделении ОНФ вопрос создания лесопаркового зеленого пояса эксперты Народного фронта обсудили на заседании региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Участники мероприятия определили территории, которые могут претендовать на включение в зеленый пояс. Ими могут стать Корытовский лесопарк, расположенный на юго-западной окраине областного центра, а также территория Псковского лесхоза и населенного пункта Белый Мох в северо-восточном направлении, микрорайона Псковкирпич и поселка Череха с юго-восточной стороны», – рассказала член регионального штаба ОНФ в Псковской области Наталья Плявинская.

Ходатайство передано в Общественную палату региона. В соответствии с федеральным законодательством Общественная палата региона должна в месячный срок провести публичные общественные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова. Эксперты ОНФ намерены держать вопрос создания «зеленого щита» на контроле.

Напомним, поправки в федеральный закон о создании лесопарковых защитных поясов, разработанные и инициированные Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, были приняты Госдумой, и с 1 января 2017 года начали действовать на территории всей России.