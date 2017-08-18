«КП-Псков» покажет фотовыставку «Россия начинается здесь»

11:29, 18 августа 2017, ПАИ

22 августа в Пскове откроется фотовыставка «Россия начинается здесь», организованная газетой «Комсомольская правда – Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, выставка откроется в 16:00 во Власьевской башне (Кремль, 4). Она создана по итогам конкурса фотографий, организованного «КП-Псков» в этом году.

В рамках конкурса планировалось выбрать лучших псковских фотографов – пейзажистов. Всего на конкурс было представлено более трех сотен фотографий. В нем приняли участие 70 человек, как новички, так и профессионалы. Один фотограф мог предложить до пяти своих снимков.

В июле на сайте издания pskov.kp.ru стартовало голосование. Читатели выбирали наиболее интересные снимки. Лидер набрал свыше 1800 голосов. Вместе с читателями работы оценивали судьи. В итоге были определены 50 снимков, которые и включили в состав экспозиции.

«В этих кадрах сила и величие древних крепостных стен, в них трогательные воспоминания из детства о летнем дожде, что стучал по крыше бабушкиного дома, о тумане, что поднимался над речкой. В них вечность, застывшая в камне, в них – мгновение, ставшее с легкой руки фотографа вечностью. Мы рады, что благодаря откликнувшимся на проект фотографам нам удалось сформировать красивейшую выставку - «Россия начинается здесь», - поясняет Ирина Потапова, член жюри, главный редактор «Комсомольской правды – Псков».