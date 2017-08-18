0
15:03
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
14:03
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
13:04
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
12:34
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые
11:29
«КП-Псков» покажет фотовыставку «Россия начинается здесь»
10:54
Дополнительные средства на ремонт дорог получит Псковская область
10:19
1000 яиц, 40 литров молока, 35 кг сахара, 31 кг муки, 19 кг масла, 10 кг мёда уйдут на гигантский торт для Медового фестиваля
Еще новости
Общество

Выбрать и забронировать квартиру поможет «Авентин – Псков» участникам экскурсии по новостройкам 19 августа

19 августа  «Авентин – Псков» проведет бесплатную экскурсию для покупателей квартир в новостройках, в рамках которой они своими глазами увидят выставленные на продажу квартиры и их планировки, оценят качество строительных материалов, ознакомятся с перспективами районов,  имеющейся и планируемой инфраструктурой объектов. «Возможность выбрать квартиру из предложений различных застройщиков, вызвала немалый интерес у псковичей. На сегодняшний день осталось всего 2 места», - рассказали Псковскому агентству информации организаторы экскурсии.

В компании «Авентин – Псков» отметили, что плюс участия в этом мероприятии – возможность сформировать собственное мнение об объектах не одного, а сразу нескольких застройщиков: ЖК «Видный», ЖК «Молодежный», ЖК «7 небо», новостройки на улицах Балтийской, Юбилейной и Зональном шоссе.

Специалист по новостройкам центра недвижимости «Авентин – Псков» проконсультирует относительно преимуществ каждого из них и поможет выбрать тот объект, который нужен каждому конкретному покупателю.

А тем, кому для покупки новостройки необходимо продать имеющееся жилье, прямо во время поездки специалисты «Авентин – Псков» расскажут о процедуре продажи имеющегося жилья.

Участники экскурсии смогут абсолютно бесплатно и в этот же день забронировать понравившуюся квартиру, получив тем самым возможность спокойно посоветоваться с родными и сделать действительно осознанный выбор.

Запись по телефону: 8112-29-84-84. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
18 августа 2017
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
18 августа 2017
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
18 августа 2017
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые
18 августа 2017
Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые 12
«КП-Псков» покажет фотовыставку «Россия начинается здесь»
18 августа 2017
«КП-Псков» покажет фотовыставку «Россия начинается здесь» 1
Дополнительные средства на ремонт дорог получит Псковская область
18 августа 2017
Дополнительные средства на ремонт дорог получит Псковская область 2
1000 яиц, 40 литров молока, 35 кг сахара, 31 кг муки, 19 кг масла, 10 кг мёда уйдут на гигантский торт для Медового фестиваля
18 августа 2017
1000 яиц, 40 литров молока, 35 кг сахара, 31 кг муки, 19 кг масла, 10 кг мёда уйдут на гигантский торт для Медового фестиваля
Авторскую керамику можно будет приобрести на Медовом фестивале в Пскове
18 августа 2017
Авторскую керамику можно будет приобрести на Медовом фестивале в Пскове

Идет загрузка...