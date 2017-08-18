Выбрать и забронировать квартиру поможет «Авентин – Псков» участникам экскурсии по новостройкам 19 августа

11:32, 18 августа 2017, ПАИ

19 августа «Авентин – Псков» проведет бесплатную экскурсию для покупателей квартир в новостройках, в рамках которой они своими глазами увидят выставленные на продажу квартиры и их планировки, оценят качество строительных материалов, ознакомятся с перспективами районов, имеющейся и планируемой инфраструктурой объектов. «Возможность выбрать квартиру из предложений различных застройщиков, вызвала немалый интерес у псковичей. На сегодняшний день осталось всего 2 места», - рассказали Псковскому агентству информации организаторы экскурсии.

В компании «Авентин – Псков» отметили, что плюс участия в этом мероприятии – возможность сформировать собственное мнение об объектах не одного, а сразу нескольких застройщиков: ЖК «Видный», ЖК «Молодежный», ЖК «7 небо», новостройки на улицах Балтийской, Юбилейной и Зональном шоссе.

Специалист по новостройкам центра недвижимости «Авентин – Псков» проконсультирует относительно преимуществ каждого из них и поможет выбрать тот объект, который нужен каждому конкретному покупателю.

А тем, кому для покупки новостройки необходимо продать имеющееся жилье, прямо во время поездки специалисты «Авентин – Псков» расскажут о процедуре продажи имеющегося жилья.

Участники экскурсии смогут абсолютно бесплатно и в этот же день забронировать понравившуюся квартиру, получив тем самым возможность спокойно посоветоваться с родными и сделать действительно осознанный выбор.

Запись по телефону: 8112-29-84-84.