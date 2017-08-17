Более 300 га псковского леса повредил ураганный ветер в августе

12:08, 18 августа 2017, ПАИ

При ведении государственного лесопатологического мониторинга в Себежском, Пустошкинском и Невельском районах обнаружены ветровальные и буреломные насаждения. По предварительным данным, площадь повреждения лесного фонда в результате воздействия ураганного ветра в первой половине августа превысила 300 га, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра защиты леса Новгородской области.

«Характер повреждений выборочный – 10-20 % по запасу насаждений», - пояснили специалисты.

В настоящее время работа по выявлению повреждённых в результате ветровала древостоев в Псковской области продолжается.

«Обращаем внимание население на опасность нахождения вблизи крупных деревьев во время сильных ветров», - добавили в Центре.