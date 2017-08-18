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Общество

Псковичи могут принять участие в стихотворном конкурсе Росгвардии

Росгвардия приглашает желающих принять участие в творческом конкурсе поэзии «Праздник белых журавлей», приуроченном к памяти павших на полях сражений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

Для участия в конкурсе необходимо до 10 октября прислать стихотворное произведение, автором которого вы являетесь, на адрес электронной почты: dvsmi@rosgvard.ru с обязательной пометкой «Белые журавли». В письме необходимо указать контактную информацию: имя, фамилия, отчество, возраст, город проживания.

22 октября присланные на конкурс работы будут размещены на официальном сайте Росгвардии для проведения онлайн голосования, которое продлится в течение 10 дней. По итогам голосования, 3 произведения, набравшие наибольшую популярность, будут опубликованы в одном из центральных печатных средств массовой информации. Основным условием, предъявляемым к творческим работам, является соответствие содержания стихотворного произведения содержанию Праздника белых журавлей.

В 2009 году ЮНЕСКО включил в международный список памятных событий 22 октября – Праздник белых журавлей. Это праздник солидарности и поэтической песни о погибших солдатах во всем мире. Смыслом этой памятной даты стало чествование памяти ушедших воинов во времена различных войн по всему миру, которые продолжаются, к сожалению, и до нынешних дней.

В августе 1945 года в Хиросиме от взрыва атомной бомбы пострадали сотни тысяч людей. Одна маленькая девочка, которой было всего 8 лет, по имени Садако Сасаки, стала жертвой лучевой болезни. По японской традиции, если больной человек сделает тысячу журавликов-оригами, он выздоровеет. Садако изо всех сил старалась сделать тысячу бумажных журавлей, но успела только 644.
 

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