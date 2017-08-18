0
20:42
В Пскове приступили к приготовлению гигантского медовика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:22
Земли Минобороны на Шестака и Маргелова планируют передать в собственность города до конца года
18:42
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18:04
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
16:00
Tele2 ищет новых героев для рекламы
15:03
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
14:03
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
Еще новости
Общество

В областной библиотеке открылась выставка, приуроченная к Дню Государственного флага

Псковская областная универсальная научная библиотека организовала книжно-иллюстративную выставку, приуроченную к Дню Российской Федерации ««Гордо реет стяг державный»: вглядываясь в скрижали истории». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Представленная на выставке литература, посвящена государственной символике, в частности Государственному флагу Российской Федерации. Каждый посетитель экспозиции для себя воссоздаст историю эволюции официального символа власти на фоне истории Государства Российского, который отражает меру самостоятельности государства, знаменует его место в обществе и формирует чувство собственного гражданского достоинства.

В экспозиции: монографии Соболева Н. А. «Очерки истории российской символики: от тамги до символов государственного суверенитета», в которых впервые излагается подробная история российского государственного флага в контексте развития знамен и флагов Европы и в соответствии с общественной событийностью в России, приводятся архивные данные; книга Вилинбахова Г. В. «История Российского герба и флага»; исследование И. П. Василевича «Цвета российского флага в русской культуре». Автор обобщил сведения о значимости трехцветия флага Российской Федерации в разных областях национальной культуры. Этнографический и историко-культурный подход труда дополняется лингвистическим очерком, в котором прослеживается этимология соответствующих цветонаимонований; издания «Символы и регалии России», Хорошкевича А. «Герб, флаг и гимн», Лакиер А. Б. «Русская геральдика», Силаева А. Г. «Истоки русской геральдики» и многие другие.

На сайте библиотеки представлена виртуальная выставка «Осмысление истории Государства Российского».
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове приступили к приготовлению гигантского медовика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 августа 2017
В Пскове приступили к приготовлению гигантского медовика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Земли Минобороны на Шестака и Маргелова планируют передать в собственность города до конца года
18 августа 2017
Земли Минобороны на Шестака и Маргелова планируют передать в собственность города до конца года
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
18 августа 2017
На ПАИ стартовала трансляция матча между «Псков-747» и «Долгопрудным»
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
18 августа 2017
Программа Медового фестиваля в Пскове 19 августа
Tele2 ищет новых героев для рекламы
18 августа 2017
Tele2 ищет новых героев для рекламы
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
18 августа 2017
Гости Медового фестиваля смогут принять участие в «Антивирусной эстафете»
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
18 августа 2017
Четыре команды сразятся в блинной битве на Медовом фестивале в Пскове
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка
18 августа 2017
Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка

Идет загрузка...