В областной библиотеке открылась выставка, приуроченная к Дню Государственного флага

22:47, 18 августа 2017, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека организовала книжно-иллюстративную выставку, приуроченную к Дню Российской Федерации ««Гордо реет стяг державный»: вглядываясь в скрижали истории». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Представленная на выставке литература, посвящена государственной символике, в частности Государственному флагу Российской Федерации. Каждый посетитель экспозиции для себя воссоздаст историю эволюции официального символа власти на фоне истории Государства Российского, который отражает меру самостоятельности государства, знаменует его место в обществе и формирует чувство собственного гражданского достоинства.

В экспозиции: монографии Соболева Н. А. «Очерки истории российской символики: от тамги до символов государственного суверенитета», в которых впервые излагается подробная история российского государственного флага в контексте развития знамен и флагов Европы и в соответствии с общественной событийностью в России, приводятся архивные данные; книга Вилинбахова Г. В. «История Российского герба и флага»; исследование И. П. Василевича «Цвета российского флага в русской культуре». Автор обобщил сведения о значимости трехцветия флага Российской Федерации в разных областях национальной культуры. Этнографический и историко-культурный подход труда дополняется лингвистическим очерком, в котором прослеживается этимология соответствующих цветонаимонований; издания «Символы и регалии России», Хорошкевича А. «Герб, флаг и гимн», Лакиер А. Б. «Русская геральдика», Силаева А. Г. «Истоки русской геральдики» и многие другие.

На сайте библиотеки представлена виртуальная выставка «Осмысление истории Государства Российского».

