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Общество

Реконструкция сквера Павших борцов началась в Пскове

В Пскове началась реконструкция сквера Павших борцов. В данный момент подрядчик ведет подготовительный этап работ: демонтирует бордюрный камень пешеходных дорожек и базальтовые плиты у подножия обелиска, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Как рассказали в Управлении строительства и капитального ремонта администрации города, работы в сквере проводятся в рамках реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон. Согласно проекту, будет проведено благоустройство пешеходных дорожек с мощением брусчаткой, обустроена велодорожка, заменена сеть ливневой канализации и наружного освещения, установлены малые архитектурные формы.

Кроме того, будет благоустроен Михайловский бастион: планируется установка лестниц для подъема, бастион будет огибать пешеходная дорожка. Таким образом, сквер Павших борцов будет объединен с территорий улицы Воровского и Финского парка, где также была произведена реконструкция в рамках создания обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Напомним, что проект реконструкции улицы Свердлова предполагает обновление всех инженерных коммуникаций, что улучшит водо- и теплоснабжение близлежащих жилых домов. Кроме того, реконструкция улицы является этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города и позволит повысить транспортную доступность к объектам туристского показа в Пскове, обеспечить дополнительными парковочными местами. В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реконструкцию улицы Свердлова выделено 236 млн. рублей, в 2018 году - 265 млн. рублей.

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