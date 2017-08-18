Дмитрий Шахов посетил молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме»

19:39, 18 августа 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов посетил молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме», сообщили Псковскому агентству информации в аппарате омбудсмена.

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка принимает семь тематических смен: «Молодёжные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ»; «Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей»; «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса»; «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов»; «Молодые парламентарии и политические лидеры»; «Молодые политологи и социологи», а также «Молодые специалисты транспортной отрасли». Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

В ходе своего посещения уполномоченные по правам человека провели встречи и дискуссии с участниками IV профильной смены - молодыми руководителями НКО, правозащитных и добровольческих проектов. Её участниками стала 1000 молодых руководителей НКО, правозащитных и добровольческих организаций. На площадке Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» состоялся обстоятельный разговор федерального и региональных уполномоченных по правам человека с молодыми правозащитниками.

« Явпервые участвую в таком формате на таком интересном молодёжном форуме. Меня приятно удивила компетентность и продвинутость во многих вопросах соблюдения прав граждан наших молодых сограждан. Это было видно по тем вопросам, которые были заданы как федеральному и региональным омбудсменам, так и по выступлению участников молодёжного форума в рамках дискуссий, содержащих порой достаточно критические замечания в адрес властей различного уровня. Региональные уполномоченные немного изменили формат общения, предложив молодым людям больше задавать вопросов на интересующие их темы, высказывать свою точку зрения: почему они считают ту или иную тему для них важной и актуальной. Порадовало меня и то, что мои коллеги, отвечая на вопросы участников молодежного форума были откровенны, оценивая то или иное событие в жизни страны, которое волнует молодое поколение, а также готовы оказать содействие тем представителям молодежи из регионов, которые готовы совместно участвовать в мероприятихя как по правовому просвещению граждан, так и в защите конкретных градан, чьи права нарушены со стороны должностных лиц различных органов власти», - рассказал Дмитрий Шахов.

Он высказал сожаоение, что на форум приехало мало ребят из Псковской области. «Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» для молодых людей, имеющих активную жизненную позицию, это не только общение со своими сверстниками, это и прямое общение с руководителями различных федеральных органов власти, возможность задать свои вопросы, но самое главное - получить федеральные гранты на поддержку своих инициатив в регионах нашей страны. Так по итогам этой смены форума, организованной для молодых руководителей НКО, правозащитных и добровольческих проектов, победителями грантового конкурса смены стали 26 человек. Общая сумма выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов в рамках этой смены составила 4 млн рублей. Сразу 2 проекта получили рекомендательные сертификаты на максимальную сумму в 300 000 рублей, ещё 10 проектов — на 200 000 рублей и 14 проектов — на 100 000 рублей», - отметил псковский омбудсмен.