Сегодня в Пскове состоится Медовый фестиваль

09:03, 19 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 19 августа, в Пскове состоится традиционный, 7-й по счету, Медовый фестиваль. Он пройдёт в Детском парке с 10:00 до 18:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Фестиваль будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов.

Например, партнеры Медового фестиваля группа компаний "Савва" - официальный дилер Mitsubishi и и ЧЕРИ в Пскове презентуют новинки в своих линейках и представят преимущества каждого автомобиля. Кроме того, компания приготовила призы и подарки для победителей и призеров фестиваля.

Псковское отделение Сбербанка подготовило для гостей мероприятия интерактивный квест «Миру – МИР!» в поддержку национальной платежной системы «Мир». Горожан ожидают интересные задания, призы от банка, помощь в подключении цифровых сервисов и консультации специалистов.

Также компания «Столбушинский продукт» на фестивале угостит всех участников вкусными блинами с медом из псковских пасек и традиционным русским сбитенем. «На фестивале будет организована беспроигрышная лотерея и фотоконкурс, в котором можно побороться за главный приз. А какой - узнаете на фестивале!» - рассказали в компании.

Помимо этого, в рамках Медового фестиваля пчеловоды со всей области развернут медовые торговые ряды. На выставке можно будет не только приобрести мёд и продукцию пчеловодства, но и получить консультации специалистов о том, как правильно выбрать мёд, как его хранить, использовать в питании и лечебных целях.

На празднике пройдет конкурс «Самый вкусный мёд». Победителя путём дегустации определит «народное жюри». У экспозиции каждой пасеки будет установлена ёмкость для голосования, волонтёры раздадут посетителям выставки купоны, которыми те проголосуют за понравившийся продукт. Вторая часть этого купона отправляется на розыгрыш призов среди гостей праздника. Они смогут выиграть мёд, а также сувениры от мастеров и партнёров фестиваля.

Вокальный ансамбль «Забава» из гимназии города Опочки представит гостям интерактивную песенно-игровую народную программу. А коллектив «Тканые одежды» из Изборска представит современную, «городскую», часть коллекции детской и женской одежды «Дочуша».

Кроме того, на Медовом фестивале по традиции испекут гигантский благотворительный медовик. В его приготовлении вновь примет участие московский кондитер и фуд-стилист Ирина Спесивцева. Средства, вырученные от продажи торта, пойдут на лечение больного ребенка.

В рамках праздника планируется создать 200-килограммовый торт.

На Медовом фестивале гости также смогут приобрести детские книги известного российского издательства «Самокат» по ценам самого издательства. Жителям Пскова будут предложены самые свежие новинки и хиты лета. Кроме того, на фестивале можно будет получить подробную профессиональную консультацию по детскому чтению.

Фирма «Ликом» представит конфеты премиум-класса, сделанные по старинному семейному рецепту братьев Михайловых. «Необычная форма и изысканный аромат настоящего молочного шоколада придает нашим изделиям неповторимый вкус. Это действительно любимые конфеты всей семьи!» - рассказали Псковскому агентству информации в компании. Создали конфеты псковские братья Михайловы по старинному рецепту их прадеда, изготовили их в Европе и привезли в Псков. А компания «Нуга Люкс» проведёт бесплатную демонстрацию массажного оборудования и консультации по его использованию.

Сотрудники Псковской областной библиотеки презентуют виртуальный музей книги «Дыхание веков», а именно зал, посвященный бортничеству. Гостям фестиваля представится возможность познакомиться с редкими и ценными документами о пчеловодстве. Отдельная страница музея посвящена Александру Бутлерову.

На фестивале будет открыта выставка современных книг о пчеловодстве и продуктах пчеловодства. Участник праздника получат в подарок от библиотеки рекомендательные списки «Читаем о пчеловодстве». Кроме того, на Медовом фестивале любой желающий сможет записаться в библиотеку, а также стать участником акции «Списанные книги».

Одним из центральных событий станет блинно-медовая битва, в которой примут участие четыре команды.

Для гостей фестиваля Псковский музей-заповедник организует интерактивную площадку. «Собрав пазлы, вы сможете увидеть старинное евангелие и лампады, женские серебряные украшения крестьянок народа сету, шкатулки и солонки из драгоценных металлов, и даже монеты, которыми псковичи расплачивались 500 лет назад», - отметили в музее.

Помимо этого, участники Медового фестиваля в Пскове смогут окунуться в мир латиноамериканских танцев, которые представит на празднике школа La Casa Loca.

Также гости фестиваля смогут подыскать себе подходящую работу через компанию «Смартер».

Кофейня Milk and Cookies порадует гостей оригинальными десертами. Специально для мероприятия кондитеры приготовят медовик с апельсиновым курдом и крем-чиз, медовик с орешками, карамелью и крем-чиз, капкейки-медовики с карамелью и шапкой крем-чиз и оригинальным декором. С собой также можно будет взять кофе, попробовать фирменное печенье и несколько видов мороженого.

Кроме того, собаки из секции спортивной дрессировки клуба элитного собаководства «Бест» выступят с программой «Сладкий пёс». А Псковская детская футбольная школа «Юниор» устроит мини-тренировку.

На Медовом фестивале будут работать специалисты из Мастерских авторской керамики. Гости смогут приобрести гончарную керамику, а также изделия из фаянса, сувениры и посуду, украшенную ручной росписью.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства.

Полную программу фестиваля можно посмотреть тут.