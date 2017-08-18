Золотые украшения украли у великолучанки в палате больницы

12:48, 18 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках в больнице у женщины украли золотые украшения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, золотые украшения на сумму более 20 тысяч рублей были похищены у женщины из палаты медицинского учреждения, где она проходила лечение. Полицейские установили, что к совершению хищения может быть причастен один из пациентов – 34-летний ранее судимый житель Великолукского района. По имеющейся информации, мужчина сдал чужое золото в ломбард.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (мошенничество).