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Общество

Полицейские провели встречу с представителями псковского Красного Креста

Активисты псковского регионального отделения Красного Креста встретились с заместителем начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД подполковником полиции Вадимом Михайловым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Он познакомил аудиторию с антикоррупционным законодательством, разъяснил порядок действий при столкновении с любыми проявлениями коррупции. Присутствующие получили памятки «Как противодействовать коррупции».

Участники встречи активно задавали вопросы, обменивались мнениями. Прощаясь с гостем, активисты выразили желание продолжить сотрудничество.

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