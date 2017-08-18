Полицейские провели встречу с представителями псковского Красного Креста
Активисты псковского регионального отделения Красного Креста встретились с заместителем начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД подполковником полиции Вадимом Михайловым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Он познакомил аудиторию с антикоррупционным законодательством, разъяснил порядок действий при столкновении с любыми проявлениями коррупции. Присутствующие получили памятки «Как противодействовать коррупции».
Участники встречи активно задавали вопросы, обменивались мнениями. Прощаясь с гостем, активисты выразили желание продолжить сотрудничество.