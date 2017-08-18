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Общество

Сотрудники псковского ГАИ напомнили родителям о правилах перевозки детей

Сотрудники псковского ГАИ напомнили родителям о правилах перевозки детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Сохрани жизнь себе и своему ребенку!» - под таким девизом в Невельском районе прошло профилактическое мероприятие в преддверии нового учебного года.

Сотрудники Невельской Госавтоинспекции совместно с ЮИДовцами средней школы № 2 напомнили водителям транспортных средств о необходимости использования ремней безопасности, а также соблюдения правил перевозки детей в автотранспорте.

 «Вы подарили детям жизнь – подарите им будущее!», - с такими словами инспекторы ДПС вручали водителям транспортных средств информационные буклеты, а также проводили профилактические беседы об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

В ходе проведения мероприятия внимание сотрудников полиции также было акцентировано на выявлении нарушений правил перевозки детей в автомобильном транспорте. Нарушители привлекались к административной ответственности.

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