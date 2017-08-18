Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района за спасение ребенка

13:04, 18 августа 2017, ПАИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил жительницу Стругокрасненского района Светлану Тустик медалью «За спасение погибавших». Указ о награде размещен на официальном портале правовой информации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В апреле 2015 года Светлана Тустик, рискуя своей жизнью, спасла восьмилетнего мальчика на железнодорожной станции Струги Красные. При попытке спрыгнуть из вагона начавшего движение товарного поезда на перрон ребенок упал между движущимся поездом и платформой. Пытаясь подняться, он получал удары по голове выступающими частями вагонов. В этот момент проходившая по платформе Светлана Тустик подбежала к мальчику и прижала его к земле, чем смогла сохранить его жизнь.

При этом сама стружанка находилась так близко к движущемуся поезду, что легко могла быть травмирована или затянута под колеса состава. Женщина удерживала ребенка до полного прохождения состава, а затем оперативно организовала вызов на место происшествия врачей Скорой помощи.