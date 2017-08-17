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Штраф в 30 тысяч рублей заплатит владелец земли в Опочецком районе, проигнорировавший предписание Россельхознадзора

Штраф в размере 30 тысяч  рублей назначен мировым судом города Великие Луки  псковскому землевладельцу за повторное в течение года неисполнение предписания Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, предписание выдано  собственнику по результатам проверки земель сельхозназначения, находящихся в районе деревни Карпово  Опочецкого района. Проведенная проверка показала, что земли сельскохозяйственного назначения площадью около 5 га не используются для сельхозпроизводства и заросли древесно-кустарниковой растительностью на всей площади. Собственник привлечен  к административной ответственности за нарушение земельного законодательства, также ему выдано предписание с целью устранения выявленных нарушений.

При проведении внеплановой проверки установлено, что требования предписания не исполнены. На основании представленных Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям материалов собственник привлечен к административной ответственности мировым судом за неисполнение предписания по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ  и оштрафован, а  Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям выдано предписание с новым сроком исполнения.

При последующей внеплановой проверке обнаружено, что земли  по-прежнему не обработаны  и продолжают  зарастать древесно-кустарниковой растительностью на всей площади.

Законодательством установлено, что в случае повторного в течение года невыполнения предписания возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 26 статьи 19.5 КоАП РФ.

В отношении собственника составлен административный протокол по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ и материалы дела Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям направило в мировой суд. Рассмотрев представленные материалы, суд  поддержал решение надзорного органа.

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