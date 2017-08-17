Штраф в 30 тысяч рублей заплатит владелец земли в Опочецком районе, проигнорировавший предписание Россельхознадзора

12:56, 18 августа 2017, ПАИ

Штраф в размере 30 тысяч рублей назначен мировым судом города Великие Луки псковскому землевладельцу за повторное в течение года неисполнение предписания Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, предписание выдано собственнику по результатам проверки земель сельхозназначения, находящихся в районе деревни Карпово Опочецкого района. Проведенная проверка показала, что земли сельскохозяйственного назначения площадью около 5 га не используются для сельхозпроизводства и заросли древесно-кустарниковой растительностью на всей площади. Собственник привлечен к административной ответственности за нарушение земельного законодательства, также ему выдано предписание с целью устранения выявленных нарушений.

При проведении внеплановой проверки установлено, что требования предписания не исполнены. На основании представленных Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям материалов собственник привлечен к административной ответственности мировым судом за неисполнение предписания по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ и оштрафован, а Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям выдано предписание с новым сроком исполнения.

При последующей внеплановой проверке обнаружено, что земли по-прежнему не обработаны и продолжают зарастать древесно-кустарниковой растительностью на всей площади.

Законодательством установлено, что в случае повторного в течение года невыполнения предписания возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 26 статьи 19.5 КоАП РФ.

В отношении собственника составлен административный протокол по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ и материалы дела Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям направило в мировой суд. Рассмотрев представленные материалы, суд поддержал решение надзорного органа.