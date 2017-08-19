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Общество

Псковичи выбрали самый вкусный мёд

Победителем конкурса «Самый вкусный мёд-2017», который прошёл 19 августа в Пскове в рамках Медового фестиваля, стала Людмила Десятик. Второе место заняла семья Дмитриевых , тройку замыкает Александр Мусетов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Лучший мёд путём дегустации определило «народное жюри». У экспозиции каждой пасеки были установлены ёмкости для голосования, волонтёры раздали посетителям медовых торговых рядов купоны, которыми они смогли проголосовать за понравившийся продукт. Вторая часть этого купона направлялась на розыгрыш призов среди гостей праздника. Они смогли выиграть мёд, а также сувениры от мастеров и партнёров фестиваля.

Отметим, что конкурс «Самый вкусный мёд» традиционно проводится в рамках Медового фестиваля. В 2016 году победителем был признан пчеловод из Островского района Александр Дмитриев. «Серебро» завоевал Александр Мусетов из Великих Лук, а «бронзу» - брат победителя конкурса Юрий Дмитриев,

Добавим, что Медовый фестиваль развернулся сегодня в Детском парке Пскова.  Он проводится с целью поддержки местных производителей продукции пчеловодства и продвижения бренда «Псковский мёд». В этом году организатором Медового фестиваля выступает Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. 

Фестиваль включал в себя целый ряд тематических площадок. Для псковичей работала традиционная медовая ярмарка, на которой представляли свою продукцию псковские пасечники. Также гостей фестиваля угостили 200-килограммовым тортом-медовиком, средства от продажи которого пошли в благотворительный фонд «Линия жизни»,  организовали для них конкурсы и выступления артистов.

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